857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

المصدر: الخرطوم-أ ف ب

تلقّى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني.

وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة كوفيد-19.

وقال البنك المركزي السوداني إنّ «صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار أمريكي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني».

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادّة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها.

وحصلت الحكومة على سحب السودان من القائمة الأمريكية للدولة الداعمة للإرهاب الأمر الذي سمح برفع العقوبات عن البلاد.

لكن في الأشهر الأخيرة أثار إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار، استياءً شعبياً. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلّي بالصبر.

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