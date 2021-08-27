البنك المركزي السوداني يتلقى 857.68 مليون دولار من "النقد الدولي"

المصدر: البيان

أعلن البنك المركزي السوداني، أمس الخميس، تلقيه 857.68 مليون دولار حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، بحسب ما اعلن موقع "اخبار السودان".

وقال البنك، في بيان، إن المبلغ “للاستخدام من دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني”، مؤكدا “الأثر الكبير لهذا المبلغ في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي”.

وأوضح البنك أن “المبلغ يمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف”.

والاثنين الماضي، أتاح صندوق النقد الدولي 650 مليار دولار حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء (190 دولة)، تتناسب حصة كل منها مع حجم مساهمتها في الصندوق، لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد الدولي العام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

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