برنامج تمويل التجارة العربية يقدم تمويلا جديدا لتونس بقيمة 57 مليون دولار

المصدر: وام

أعلن برنامج تمويل التجارة العربية عن تقديم تمويل مباشر جديد للجمهورية التونسية بقيمة 57 مليون دولار بهدف تمويل عمليات تجارية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وأكد البرنامج الحرص على دعم جهود دوله الأعضاء من خلال توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية للوكالات الوطنية في هذه الدول ومواجهة التحديات المختلفة.

ويهتم برنامج تمويل التجارة العربية بتقديم الدعم المالي للوكالات الوطنية في الدول الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث يأتي تمويل البرنامج

في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي.

ويتابع البرنامج عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع البنك المركزي التونسي لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، كما يدرس البرنامج في الوقت الحالي طلبات من عدد من الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الوكالات الوطنية في الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

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