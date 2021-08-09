عودة الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات مصر بعد توقف 6 سنوات

المصدر: شرم الشيخ - رويترز

هبطت طائرتان روسيتان اليوم في منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريّين للمرة الأولى في حوالي ست سنوات بعد أن كانت موسكو قد حظرت الرحلات الجوية إلى مصر في أعقاب حادث تحطم طائرة أودى بحياة كل من كانوا على متنها.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية وصلت إلى شرم الشيخ قادمة من مطار شيريميتييفو في موسكو وعلى متنها 517 سائحاً. وأضافت الوزارة أن رحلة أخرى تابعة للشركة وصلت إلى الغردقة قادمة من موسكو وعلى متنها 518 راكباً.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة تشغلها شركة مترو جيت كانت تقل روساً عائدين إلى سان بطرسبرج بعد أن قضوا عطلاتهم في شرم الشيخ، فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً. كما تم إيقاف الرحلات الجوية إلى القاهرة، لكن جرى استئنافها في عام 2018.

وسيكون لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر أثر إيجابي على منتجعي شرم الشيخ والغردقة، حيث اجتذبت المدينتان أعداداً كبيرة من الروس في الماضي. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر، وصناعة مهمة لتوظيف الشبان تسهم بما يصل إلى 15 % في الناتج المحلي الإجمالي.

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