أرباح «أرامكو» الربعية تتضاعف 4 مرات إلى 95.5 مليار درهم

المصدر: دبي - رويترز

ارتفع صافي ربح شركة أرامكو السعودية إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في الربع الثاني من 24.62 مليار ريال قبل عام، ليرتفع إلى نحو أربعة أمثالها بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب.

وبلغ متوسط توقعات خمسة محللين للربح الصافي 23.2 مليار دولار.

أعلنت الشركة أنها قررت توزيع أرباح قدرها 18.8 مليار دولار عن الربع الثاني ستصرف للمساهمين في الربع الثالث.

وقالت أرامكو إن نتائجها يدعمها تخفيف قيود (كوفيد19) على مستوى العالم وحملات التطعيم والتدابير التحفيزية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.

وبلغ سعر النفط 70.70 دولاراً للبرميل في نهاية المعاملات يوم الجمعة وبلغت مكاسبه منذ بداية العام أكثر من 35 % وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة أوبك ومنتجون آخرون في مجموعة أوبك+.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان إن نتائج الربع الثاني تعكس انتعاشاً قوياً في الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم وإن الشركة تدخل النصف الثاني من العام الحالي بقدر أكبر من المرونة مع اكتساب الانتعاش العالمي زخماً.

وتوقع تعافياً للطلب العالمي على النفط وينتظر أن يبلغ 99 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام و100 مليون في العام المقبل.

وأضاف أن الشركة ما زالت تعمل على زيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً في تأكيد لخطة أعلنت في السابق.

وذكر يوسف حسيني محلل أبحاث الأسهم بالمجموعة المالية هيرميس أن أرامكو قد تبقي على سيولة إضافية للمشاركة في مبادرة شريك التي تدعمها الدولة للشراكة مع استثمارات من القطاع الخاص.

وقال «اأتقد أن سبب الإبقاء على التوزيعات.. الاحتفاظ بأموال للاستثمار في مشروعات مستقبلية لا سيما برنامج شريك».

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لأرامكو في الربع الثاني 7.5 مليارات دولار بزيادة 20 % عنه قبل عام.

وخلال يونيو استكمل كونسورتيوم يضم شركة إي.آي.جي جلوبل إنرجي بارتنرز ومقرها واشنطن صفقة لشراء 49 % من أنشطة خطوط الأنابيب التابعة لأرامكو مقابل 12.4 مليار دولار.

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