«المركزي المصري» يبقي أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

المصدر: القاهرة - الوكالات

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 ‬‬% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 % للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر ونوفمبر.

من جانبها أعلنت وزارة المالية في مصر اليوم الخميس بيع سندات خزانة محلية بقيمة إجمالية بلغت 28.035 مليار جنيه (1.59 مليار دولار) من خلال طرحين.

وفي الطرح الأول باعت الوزارة سندات مدتها تستحق السداد يوم 9 أغسطس 2022 بقيمة 16.753 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بعائد يبلغ 13.256 %.

وبلغ معدل التغطية 1.68 مرة من حجم الطرح الأساسي.

وفي طرح آخر باعت الوزارة سندات مدتها 182 بقيمة 8.282 مليارات جنيه (527 مليون دولار) وتستحق السداد في 8 فبراير وبلغ سعر العائد على هذه السندات 13.142% في حين بلغ معدل التغطية 3.24 مرة من حجم الطرح.

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