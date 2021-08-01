إنتاج السودان الرسمي من الذهب يتضاعف في النصف الأول

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية، اليوم، إن الإنتاج الرسمي للذهب في السودان تضاعف تقريباً في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات للتهريب، مما يمثل نجاحاً جزئياً في الجهود الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصادق الحاج، رئيس التخطيط والأبحاث بالشركة المملوكة للدولة، أن السودان سجلت إنتاجاً بلغ 3ر30 طناً خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو العام الجاري مقارنة بـ 6ر15 طناً في نفس الفترة من العام السابق.

وقال الحاج إن السودان حصّل نحو 2ر38 مليار جنيه (86 مليون دولار) من الذهب في النصف الأول، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 100 طن بنهاية العام. وعزا هذا الارتفاع إلى «الإجراءات القوية» التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود.

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