مصر تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية والبنزين

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية والبنزين، حسبما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أكدت عدم صحة ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع رفع أسعار البنزين.

وقالت الوزارة إن أسعار السلع الغذائية مستقرة في كل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتي» دون أي زيادات، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي منها يكفي عدة أشهر مقبلة.

وأضافت أن ‏عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السولار، ‏الذي لم يشهد تحريكاً في أسعاره ضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما يعني أن عملية نقل السلع لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة.

ونوَّهت بتشديد الرقابة على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وذكرت أنه تم صرف ما يقرب من 96% من الحصص التموينية عن شهر يوليو 2021 حتى الآن، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، محذراً من خطورة نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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