إجراءات السفر الجديدة إلى الكويت

المصدر: البيان

أصدرت دولة الكويت سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، والتي تندرج تحت إطار مكافحة فيروس كوفيد19.

وكشف مركز التواصل الحكومي بالكويت عبر حسابه بتويتر عن إجراءات السفر الجديدة للقادمين والتي ستطبق اعتبارا من 1 أغسطس 2021.

- عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة".

- عدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.

المحصنون باللقاح داخل الكويت:

بعد ظهور اللون الأخضر بتطبيق "مناعة/هويتي"، عليهم استكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" بالإضافة إلى منصة "كويت-مسافر".

المواطنون المحصنون باللقاح من خارج الكويت:

على أصحابها الحصول على اعتماد رسمي بشهادة التطعيم عبر رفعها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، مع استكمال التسجيل أيضًا في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر".

المواطنون المطعمون بلقاح غير معتمد في الكويت:

يعاملون معاملة غير المُحصنين.

المواطنون غير المحصنون:

-لمن ظهر لهم أحد اللونين الأحمر أو الأصفر في تطبيق "مناعة/هويتي"، فيقومون باستكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر".

- سداد رسوم إجراء فحصين (PCR)، على أن يكون الفحص الأول عند الوصول إلى الكويت، أما الثاني فيكون في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

- سداد قيمة الحجر المؤسسي لمدة (7 أيام) في أحد الفنادق المحلية بدولة الكويت، والمذكورة والمعتمدة من خلال منصة "كويت-مسافر".

- في حال ثبوت الخلو من فيروس كوفيد19، يتم استكمال مدة الحجر الصحي لـ7 أيام أخرى في المنزل، مع استثناء بعض الفئات من الحجر المنزلي.

غير الكويتيين المُطعمين في الخارج بلقاحات معتمدة داخل الكويت:

- يقومون بالتقدم لاعتماد شهادات التطعيم الخاصة بهم، من خلال رفعها إلى موقع وزارة الصحة الكويتية.

- يُشترط إثبات تلقي اللقاح بشكلٍ إلكتروني قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك عند الوصول عبر خاصية التدقيق الإلكتروني (QR-Code)، في دولة الكويت.

- القيام باستكمال التسجيل في تطبيق "شلونك" ومنصة "كويت-مسافر" .

- يطبق على الجميع الحجر المنزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم دولة الكويت.

- في حالة الرغبة في إنهاء الحجر، يتم إجراء فحص PCR واحد ويتم تسديد رسومه داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر.

- في حال ظهرت نتيجة الفحص سلبية والتي تثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس، يتم إنهاء الحجر المطبق عليهم.

يطبق على جميع المواطنين والمقيمين المحصنين:

- تنفيذ حجر منزلي مدته أسبوع من تاريخ الوصول إلى دولة الكويت.

- وفي حال الرغبة في إنهاء الحجر يتم إجراء فحص (PCR) مدفوع القيمة داخل الكويت.

- ينتهي الحجر خلال مدته بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية وتثبت خلو الشخص من أي إصابة بالفيروس.

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