كيف يمكن للمصريين العودة إلى الكويت؟

المصدر: البيان

أكد طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن فتح الرحلات المباشرة من وإلى مصر.

وأوضح المزرم، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء قرر السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى كل من المغرب والمالديف اعتبارا من 1 أغسطس، وتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن، على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وأشار المزرم إلى أن المقيمين في الدول التي لا يوجد طيران مباشر معها -وبينهم المصريون- يمكن لهم العودة عبر دولة ثالثة «ترانزيت» من دون حجر فيها.

ونوه المزرم إلى أن شرط دخول المقيم إلى الكويت، حصوله على جرعتين من اللقاح المعتمد في الكويت، مشدداً على ضرورة أن تكون شهادة التطعيم إلكترونية وتحتوي على (باركود) مرتبط بوزارة الصحة في بلد القدوم، مؤكداً رفض أي شهادة ورقية للتطعيم.

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