أرامكو السعودية تنفي تعرضها لاختراق سيبراني

المصدر: البيان

نفت شركة أرامكو السعودية تعرض نظامها لاختراق، مؤكدة أن عملياتها تدور بشكل اعتيادي.

وقالت الشركة في بيان لها، "إن أرامكو علمت أخيراً بحدوث عملية تسريب غير مباشر لكمية من بياناتها، التي كانت لدى شركات أخرى متعاقدة معها، ونؤكد أن تسريب البيانات لم يكن نتيجة اختراق لأنظمتنا ولم يؤثر على عملياتنا، والشركة تواصل تعزيز أمنها السيبراني". وفقا للعربية نت.

وكانت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن أحد قراصنة الإنترنت استولى على كمية بيانات خاصة بشركة أرامكو. لكن الشركة تؤكد دائماً متانة وقوة أنظمتها الأمنية.

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