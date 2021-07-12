رياض سلامة: ذهب لبنان بألف خير ولم يمس

المصدر: د ب ا

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الاثنين أن ذهب لبنان بألف خير ولم يمس ولن يمس وغير خاضع لأي رهن أو تعهد، مشيرا إلى أن كل ما يبث عن التصرف بجزء منه هو محض أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقال مصرف لبنان، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إنه "سيحافظ أيضا على الاحتياط الإلزامي، وأن الحل لإعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني هو في أن يتحمل المسؤولون السياسيون مسؤولياتهم بتشكيل حكومة جديدة تباشر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتستعيد الثقة داخليا وخارجيا".

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار عتبة ال 19500 ليرة لبنانية.

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