عُمان تصادق على اتفاقيتي "ضريبة القيمة المضافة والانتقائية" الخليجيتين

المصدر: وام

أصدر السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عمان، أمس، مرسومين بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية (العمانية) إن المرسوم السلطاني رقم "50/2021" قضى بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في 27 نوفمبر 2016 فيما قضى المرسوم رقم " 51 / 2021 "بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 27 نوفمبر 2016.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز