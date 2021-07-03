«بارسيلو» الإسبانية تتوسع من الإمارات بافتتاح منتجع المصنعة بعُمان

المصدر: مسقط – البيان

أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع التنفيذية للسلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي، عن تعيين مجموعة فنادق بارسيلو لتشغيل منتجع المصنعة ابتداء من أول يوليو 2021م، بما يتماشى مع خطة المجموعة لتعزيز التجارب والأنشطة السياحية وتشغيل وإدارة مرافق المنتجع بمفهوم جديد، وحازت مجموعة فنادق بارسيلو في الإمارات في مايو 2021، تقديراً مرموقاً في حفل توزيع جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفيزور لعام 2021، إذ تم تصنيف فنادق بارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا، وأوكسيدنتال دبي برودكشن سيتي، وديوكس ذا بالم التابع لرويال هايدواي ضمن أفضل 10% من الفنادق في العالم.

وتهدف مجموعة عُمران من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صوغ التجربة السياحية في هذا المنتجع الشاطئي الفريد الذي تم تأسيسه قبل 10 سنوات، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الأوسع نطاقاً لجعله وجهة حيوية وشاملة للعطلات العائلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب تقديمه مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الفريدة للزوار.

وقال هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: يسرنا التعاون مع مجموعة فنادق بارسيلو، إذ تأتي هذه الخطوة مواكبةً لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة نحو تعزيز مكانة السلطنة في أسواق السفر والسياحة وزيادة مستوى تنافسيتها إحدى الوجهات السياحية المفضلة للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف المحروقي: نتطلع في المرحلة المقبلة إلى إثراء القطاع السياحي من خلال العمل مع مجموعة فنادق بارسيلو للاستفادة من خبرتهم في أسواق السياحة الترفيهية وفعالية قنوات البيع الخاصة بهم في الأسواق الخارجية.

من جانبه، قال راؤول غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: لطالما كانت سلطنة عُمان ضمن الأسواق المستهدفة للمجموعة لما تحمله من إمكانات سياحية منقطعة النظير. لقد سعدنا بالتعاون مع مجموعة عُمران إذ يشكل ذلك فرصة مثالية لعرض خبرتنا الدولية التي تصل إلى 90 عاماً في مجال الضيافة الدولية وترسيخ علامة بارسيلو في هذا السوق السياحي الواعد.

وأضاف خوسيه كانالز، المدير العام لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: تعد سلطنة عُمان من أهم الوجهات الرئيسة المستهدفة لدينا لتوسيع حضور مجموعة بارسيلو في المنطقة، كما أنها وجهة شهيرة في الأسواق الأوروبية. ويسعدنا أن نجلب خبراتنا إلى السلطنة للمساهمة في دعم وتنمية القطاع السياحي. ونود أن نعبر عن تقديرنا لمجموعة عُمران لإتاحة هذه الفرصة القيّمة لخدمة قطاع السياحة العُماني والترويج لمقوماتها الفريدة في الأسواق الخارجية. ويسعدنا أن نقدم مزيجاً فريداً من الضيافة من خلال علامة بارسيلو الأولى في السلطنة.

ويقع المنتجع على إطلالة بحرية متفردة لبحر عُمان في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، ما يجعله وجهة مثالية للباحثين عن فرصة الابتعاد عن صخب المدينة والاسترخاء من خلال مرافقه المتميزة التي تضم 234 غرفة واسعة، و74 شقة فندقية مزودة بأرقى خدمات ومرافق الاستجمام العصرية، إضافة إلى وجود العديد من الأنشطة الترفيهية المتميزة تتضمن الرياضات المائية ورحلات استكشاف التراث الثقافي، وتجارب ضيافة متميزة.

بوصفها أكبر مطور ومالك للأصول الفندقية في السلطنة، تضطلع مجموعة عُمران بصناعة وجهات سياحية تدعم البنى الأساسية للقطاع السياحي في السلطنة، وتعمل المجموعة بشكل حثيث على تعزيز التجارب السياحية المقدمة للزوار المحليين والإقليميين والدوليين. كما تمتلك وتشرف على مجموعة من الأصول الفندقية ووجهات تراثية وبيئية تحتفي بالثقافة المحلية والضيافة العُمانية الأصيلة، تصل إلى 25 فندقاً ومنتجعاً تضم أكثر من 4000 غرفة فندقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز