تنويه مهم من السفارة السعودية في مصر

المصدر: البيان

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة عن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول جمهورية مصر العربية "الجوية، والبرية، والبحرية".

- يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فايروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية شرط أن يكون مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، استرازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.

- يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على QRcode.

- بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع ID NOW لهم.

- استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

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