السعودية تصدر تعميما بمنع البنوك من المساس بحوالات 13 جهة

المصدر: البيان

أصدر البنك المركزي السعودي تعميما، على كافة البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم حجز أي مبالع ترد من 13 جهة حكومية، محذرا من المساس بالمبالغ المودعة من قبل الـ 13 جهة حكومية في حساب العملاء المنفذ بحقهم، من ضمنها حوالات 10 جهات يُمكّن المستفيدون من المبالغ المودعة بنسبة 100%، فيما يُمكّن المستفيدون من مبالغ 3 أنواع من الحوالات لـ3 جهات أخرى بنسبة 67%. وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي بناء على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل، يؤكد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الـ13 الواردة في الجدول المرفق بالتعميم والمحولة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة. علما بأن على البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرفق عليها مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.

جاء ذلك في سياق تعميم لوكيل المحافظ للرقابة فهد بن إبراهيم الشهري لفت من خلاله إلى «التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية استنادا إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، وإلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

المبالغ المودعة في حسابات عملاء البنوك المستثناة من الحجز

مؤسسة مسك الخيرية

الغرض من الإيداع: دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الغرض من الإيداع: إعانة زراعية

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

الجمعيات الخيرية

الغرض من الإيداع: تبرعات وإعانات

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

مدارس تحفيظ القرآن الكريم "وزارة التعليم"

الغرض من الإيداع: مكافآت الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

صندوق النفقة

الغرض من الإيداع: نفقة

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

وزارة المالية

الغرض من الإيداع: عوائد شهرية

النسبة التي يمكن منها العميل: 67%

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الغرض من الإيداع: تعويض مهني

النسبة التي يمكن منها العميل: 67%

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الغرض من الإيداع: دعم ساند

النسبة التي يمكن منها العميل: 67%

وزارة المالية

الغرض من الإيداع: بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الغرض من الإيداع: معاش الضمان الاجتماعي

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

صندوق تنمية الموارد البشرية

الغرض من الإيداع: دعم حافز

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

بنك التنمية الاجتماعية

الغرض من الإيداع: تمويل اجتماعي

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الغرض من الإيداع: الدعم السكني

النسبة التي يمكن منها العميل: 100%

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