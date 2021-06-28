إطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي متخصص بالمعارض في الوطن العربي

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني ذكي خاص بالفعاليات على مستوى الوطن العربي، حيث يتيح التطبيق الذي سيتم توفيره على متجري آبل وبلاي ستور قريباً، إمكانية الإعلان عن أجندة المعارض والأحداث المقرر تنظيمها في كافة الدول الأعضاء بالاتحاد، بهدف تقديم الدعم والمساندة لجميع المعارض العربية مـن خلال مشاركة أحداثها العامة والمتخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للعام 2021، الذي عُقد الأحد عبر الاتصال المرئي برئاسة سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضور غسان فاكياني نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة فريدون حرتوقة وخديجة لقيس ومصطفى المومري والدكتور محمود المصري وعبد الله عبد الفتاح وعساف العمري وحامد الطيب، ومحمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد.

تم استعراض الإجراءات والتدابير الصحية التي تتخذها الدول الأعضاء في الفعاليات والمعارض التي تنظمها في الوقت الراهن للوقاية من كوفيد-19، وذلك بهدف العمل على إصدار سلسلة من الإجراءات الموحدة وتعميمها على الدول العربية حرصاً على سلامة المجتمع. وأكد الاجتماع أهمية المخرجات التي حققتها مجلة «الملتقى» أول مجلة متخصصة في المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، من خلال دورها في تغطية كافة المعارض العربية وتعزيز سـياحة المعـارض والمؤتمـرات وتقديم الدعم والمسـاندة لها والترويج لها عالمياً.

تطوير صناعة المعارض

وأشاد سيف المدفع بجهود أعضاء الاتحاد وحرصهم الدائم على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية، التي من شأنها تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، مشيراً إلى أن إطلاق التطبيق الذكي الجديد هو استمرارية لمبادرة المجلة الإلكترونية «الملتقى»، وذلك انطلاقاً من أهداف الاتحاد الرامية إلى التعريف بمنتجات وخدمات الشركات العربية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي، وتعزيز الاستثمار الثنائي بين الشركات، فضلاً عن التعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المنطقة العربية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول العربية المشاركة من خلال بوابة المعارض والمؤتمرات.

ووجه المدفع دعوة لكافة الأعضاء لزيارة معرض «إكسبو دبي»، وذلك بعد أن تم التنسيق مع مكتب إكسبو الذي أعلن عن استعداده لاستضافة وفد من الاتحاد لزيارة موقع إقامة الحدث والاطلاع على أفضل الممارسات والاستعدادات الجارية لانطلاق الحدث في الأول من أكتوبر.

وأشار محمود الجراح، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تنظيم النسخة الأولى من «المعرض التجاري العربي الأول» خلال 2022 في الأردن، وذلك بهدف تنشيط التجارة البينية العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وحشد أكبر عدد من الشركات العربية للمشاركة في النسخة الأولى من المعرض. كما قرر الاتحاد مخاطبة مجلس الوحدة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه منتحلي صفة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات.

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