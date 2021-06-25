السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض وشركة طيران

المصدر: دبي - البيان

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنشاء مطار جديد في العاصمة السعودية الرياض، ليمثل قاعدة لشركة طيران جديدة يعمل الصندوق أيضا على إطلاقها.

وكشفت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة لم يحدد بعد حجم المطار الجديد والجدول الزمني للبناء وقد يقرر الصندوق عدم المضي في خططه.

وأشارت إلى أن شركة الطيران الجديدة المخطط إطلاقها ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، فيما ستركز شركة الخطوط الجوية السعودية على قطاع الحج والعمرة.

وتركز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة 2021 إلى 2025 على 13 قطاعاً استراتيجياً على المستوى المحلي تشكل أولوية للصندوق، من بينها قطاع الطيران.

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