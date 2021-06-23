مصر تكشف موعد إحلال سيارات الميكروباص

المصدر: البيان

أكد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية في مصر، أنهم "بصدد إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو القادم".

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، قال طارق عوض: "إن هذه المبادرة أطلقها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في شهر يناير الماضي، ومازال العمل فيها ساريا، وذلك لإحلال السيارات الملاكي والتاكسي، ونحن بصدد إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو القادم، مشيرا إلى ان "السيسي كلف بتوسيع مشاركة المواطنين في هذه المبادرة، وتم الإعلان عن مشاركة التوك توك، ولكن جرى التوجيه بتقنين وضع التوك توك، أي أن يكون له بيانات معتمدة في الجهات المعتمدة مثل المرور والمحافظة، وسيحمل لوحات معدنية نظرا لما يعانيه الشارع المصري من التكاتك غير المرخصة".

وأوضح عوض أن "هناك أكثر من ميزة يستفيد منها المشاركون في المبادرة، منها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك في إنتاجها الشركات المصرية عن نظيرتها الموجودة في السوق الخارجي، وأن الجهاز المصرفي للدولة يوفر عائدا ثابتا على قرض بثمن السيارة الجديدة بنسبة 3%، ولا تكون مركبة أو متزايدة"، مؤكدا أن "المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين، أحدهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى عن حياة قائد المركبة، وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%".

وأكمل المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات: "في حالة التكاتك، فإنه جرى تخصيص مميزات أخرى مثل الحصول على بعض المميزات التأمينية، مثل التأمين الاجتماعي، أو الصحي، وبالنسبة لتكاليف التراخيص فإن الجهات المعنية تعمل على تخفيضها إلى أقصى حد ممكن".

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