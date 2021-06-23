سلطنة عمان تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار العمانية أن السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب.

وأكدت الوزارة أن المبادرة جزء من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق الإقامة الطويلة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد في السلطنة مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة.

ويهدف برنامج إقامة للمستثمرين إلى دعم البيئة الاستثمارية في السلطنة وجذب الاستثمارات النموذجية وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع مجدية متوافقة مع رؤية عمان 2040.

وبينت الوزارة أن تفعيل برنامج إقامة المستثمر سيبدأ في سبتمبر المقبل بتقديم طلب الاستفادة من البرنامج عبر مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًا، بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وأوضحت أنه سيعلن لاحقا عن القرار وفق ضوابط وشروط محددة بعد الانتهاء من دراسته من قبل مجلس الوزراء.

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