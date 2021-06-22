تداول فيديو مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة.. ومصر للطيران ترد

المصدر: البيان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة برحلة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وقالت مصر للطيران في بيان: "تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ اليوم مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين سيدتين علي متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران".

وتابعت الشرطة المصرية في بيانها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "تؤكد مصر للطيران أنه بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقا حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير مصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "تهيب الشركة الوطنية مصر للطيران برواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة اي محتوي أو مضمون منشور عن مصر للطيران والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني ومصر للطيران قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظا علي صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم".

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