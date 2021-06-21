السعودية.. بحث تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10% بدلاً من 100%
بحث مجلس الشورى السعودي مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وذكرت أن نسب التخفيض المقترحة ستكون (10- 20%) بدلاً من 100%، وذلك خلال جلسة الشورى المقبلة.
ورفض المجلس في وقت سابق إقرار الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، وتأجل بذلك حسم هذا المشروع.
وكانت الضوابط المقترحة تنص على تحصيل رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، وتحصيل رسم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل، وفقا لصحيفة المدينة.
واستثنى المشروع المقترح، والذي لم يلقَ موافقة الغالبية، المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا النشاط.