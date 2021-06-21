«قناة السويس» تتلقى عرضاً جديداً من «إيفر جيفن»

المصدر: الإسماعيلية - رويترز

قال محامٍ يمثل هيئة قناة السويس أمس إن مالكي السفينة العملاقة إيفر جيفن التي سدت قناة السويس في مارس تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.

وتحتجز السفينة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض. وكانت «إيفر جيفن» جنحت وسدت المجرى الملاحي للقناة ستة أيام ما منع مرور مئات السفن وأثّر سلباً على حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضاً لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار. وتعترض شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.

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