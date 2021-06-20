«بتلكو» البحرينية تدرس الإدراج المزدوج

المصدر: دبي- رويترز

قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» إنها أجرت تقييماً مبدئياً لإدراج ثان، لكن قرار المضي قدماً لم يصدر.

جاء البيان الذي أُرسل إلى بورصة البحرين، بعدما نشرت «بلومبرج» تقريراً نقلت فيه عن مصادر لم تسمها أن «بتلكو» تدرس إدراجاً ثانياً في السعودية،

ولم تذكر الشركة المدرجة في بورصة البحرين مكان الإدراج الثاني محل الدراسة.

تملك حكومة البحرين نحو 56.97% من بتلكو، وجزء من تلك الحصة أسهم بحيازة صندوق الثروة السيادي ممتلكات، وفقاً لبيانات «رفينيتيف».

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