«أكسون موبيل» و«شلمبرجر» توقعان على عقد لحفر 96 بئراً نفطياً جنوب العراق

المصدر: بغداد -د ب أ

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار امس التوقيع على عقد بين شركة أكسون موبيل الأمريكية وشلمبرجر العالمية لحفر 96 بئراً نفطياً في حقل غربي القرنة الأول العملاق بهدف إضافة 200 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج.

وقال وزير النفط، خلال رعايته مراسم توقيع العقد بين الشركتين، إن «هذا العقد سيضيف طاقة 200 ألف برميل يومياً لإنتاج حقل غرب القرنة الأول خلال خمس سنوات حيث يعد هذا الحقل من الحقول العملاقة الواعدة».

وأضاف إن «هذا المشروع سوف يوفر 600 وظيفة لأبناء المناطق المحيطة بالحقل ولأبناء محافظة البصرة باتباع معايير العدالة والكفاءة في اختيار المتقدمين للوظائف المطلوبة».

من جهته، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب إن معدل الإنتاج الحالي في حقل غرب القرنة الأول 380 ألف برميل يومياً،وأن الطاقة المتاحة للحقل هو أكثر من 500 ألف برميل باليوم، وأن إنتاج الغاز المستثمر من الحقل يبلغ 150مليون قدم مكعب.

وأشاد ممثل شركة شلمبرجر سعد الضامن بتعاون وزارة النفط مع الشركات العالمية واستعدادها بتنفيذ التزاماتها في الحقل وفق أحدث التكنولوجيا المتقدمة في مجال الحفر إضافة إلى توفير فرص التدريب والتطور للجهد الوطني.

وكانت شركة أكسون موبيل الأمريكية قد أعلنت اعتزامها الانسحاب من العمل في حقل غربي القرنة الأول في محافظة البصرة لظروف تتعلق بالشركة وسيتم ذلك حال توفر البديل.

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