«أرامكو» تطرح صكوكاً دولية بـ 6 مليارات دولار

المصدر: الرياض- د ب أ

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم، الانتهاء من إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 6 مليارات دولار.

وقالت شركة «أرامكو» السعودية: إنها قد تقوم بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية.

وأشارت إلى أنها قد تقوم بالتصفية المبكرة- بحسب تقديرها- في حال وقوع حدث ضريبي، وقد تقوم- بحسب تقديرها- بالتصفية التنظيمية، وقد تقوم بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي.

ولفتت إلى أن خيار الاسترداد يكون متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.

بدوره قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في «أرامكو» السعودية خالد الدباغ، إن هذا الإصدار يعد أكبر إصدار لصكوك دولية بالدولار الأمريكي من قبل أي شركة على الإطلاق، بعد أن بلغت قيمة الإصدار 6 مليارات دولار.

وأضاف أن حجم الطلب البالغ 60 مليار دولار هو الأكبر من نوعه في التاريخ على الإطلاق، مشيراً إلى حجم الطلبات فاق الصكوك المزمع إصدارها بواقع 20 ضعفاً، وهي نسبة تاريخية أيضاً.

وأوضح أن حجم الطلب الكبير على صكوك «أرامكو» أدى إلى زيادة حجم الصفقة إلى 6 مليارات دولار، وهي على ثلاث شرائح حسب مدتها 3 و7 و10 أعوام.

وأكد الدباغ أن الإصدار استقطب أكبر من 100 مستثمر جديد من دول مختلفة، بعضهم يستثمر لأول مرة في الصكوك.

وذكر أن تلك الصفقة تساعد في الوصول لمجموعة متخصصة من المستثمرين في الأدوات المتوافقة مع الشريعة، فيما تضع الهيكلية الإسلامية لصكوك «أرامكو» المبنية على عقود الإيجار والمرابحة، التي لاقت قبولاً دولياً واسعاً معايير جديدة للصكوك الدولية مستقبلاً.

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