رئيس بورصة مصر يتوقع طرح أسهم 4 شركات جديدة في النصف الثاني

المصدر: القاهرة - رويترز

توقع محمد فريد رئيس بورصة مصر، لرويترز، اليوم، طرح أسهم أربع شركات جديدة بالبورصة، خلال النصف الثاني من العام، وذلك في قطاعات الصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. ولكنه أحجم عن ذكر أسماء الشركات.

وقال، عندما سئل، إن بنك القاهرة من ضمن الشركات المتوقع طرحها «الطروحات الحكومية اختصاص اللجنة الوزارية المعنية».

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، منحت الأسبوع الماضي، مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مصري حكومي، وثلاث شركات أخرى، لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.

الشركات الأربع مقيدة بالفعل، لكن دون طرح أسهم للتداول. وبنك القاهرة مقيد ببورصة مصر منذ فبراير 2017.

وسيكون طرح حصة من البنك، أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، وهو جزء من برنامج لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية، أُعلن عنه قبل عدة سنوات، لكن واجه تأجيلات متكررة.

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