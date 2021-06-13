مصر توقع اتفاقات تمويل مع فرنسا بملياري دولار

المصدر: القاهرة – رويترز

قال مجلس الوزراء المصري اليوم إن مصر وقعت اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة.

وأضاف أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وفي مايو أعلنت فرنسا اتفاقاً بقيمة أربعة مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة داسو إلى مصر بدءاً من عام 2024، ما يعزز العلاقات مع بلد تعتبره شريكاً حيوياً في محاربة المتشددين الإسلاميين.

تتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء محطات للصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطاراً جديداً لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز