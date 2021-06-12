مصر تكشف تفاصيل مشروع سكة حديد يربط بين مصر والسودان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن هناك مشروعات تتم في الوقت الحالي مع السودان بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ دراسات مشروع السكة الحديد الذي سيربط مصر والسودان.

وخلال كلمته في الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ، أوضح كامل الوزير أنه "تم إنجاز الدراسات البيئية والفنية للمشروع بالفعل، للوصول بخط سكة حديد من مصر وحتى شرق السودان لخدمة تجمعات سكنية وزراعية وتجارية"، موضحا أن هذا الخط "يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان".

وقال كامل الوزير: "نعمل على 4 مشروعات في قطاعات مختلفة مع الدول الإفريقية من خلال وزارة النقل، مشروعات الربط مع دول الجوار أو البنية التحتية عن طريق مشروعات الطرق والكباري وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وكذلك مشروعات السكك الحديد والموانئ الجافة أيضا"، لافتا إلى أن "مصر لا تلجأ لأي قروض، إلا بشروط خاصة لتنفيذ تلك المشروعات التي يتم تمويلها".وأشار إلى توقيع اتفاقية يوم الأحد مع شركة أليسون.

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن وزير النقل أن "الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة خط السكة الحديد الذي سيصل لميناء جرجوب بخط جديد للوصول للميناء البري في السلوم وكذلك شرق ليبيا".

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