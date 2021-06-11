المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أرامكو مساء الخميس، أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو الجاري.

وجاء سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال لكل لتر بدلا من 2.08 ريال، وسعر بنزين 95 سجل 2.33 ريال لكل لتر بدلا من 2.23 ريال في مايو الماضي والديزل بسعر 0.52 ريال والكيروسين بسعر 0.70 ريال والغاز المسال بسعر 0.75 ريال.

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة، إذ يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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