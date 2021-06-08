«تاليس» تعين دي روكفويل نائباً لرئيس أعمالها بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تاليس» عن تعيين إيمانويل دي روكفويل في منصب النائب الإقليمي للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط اعتباراً من 1 يونيو 2021، ليصبح مسؤولاً عن النمو الاستراتيجي للشركة عبر جميع مجالات عملها في المنطقة.

وسيعمل دي روكفويل عن كثب مع مختلف الجهات الرئيسية المعنية لدعم تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة لحكومات المنطقة، مع التركيز على الشراكات المحلية والابتكار والتحول الرقمي. ويأتي إيمانويل خلفاً لروجر دايكس الذي انتقل لتولي منصبه الجديد كنائب إقليمي لرئيس تاليس في شمال ووسط أوروبا.

وقالت باسكال سوريس، النائب التنفيذي الأول للرئيس للتنمية الدولية، بشركة تاليس: تحت قيادة إيمانويل، ستواصل تاليس العمل مع شركائها في جميع أنحاء المنطقة لبناء صناعات قوية، والاستثمار في الابتكار والمواهب المحلية، لترسيخ مكانة تاليس كمساهم وجزء رئيسي في بيئة الأعمال بالشرق الأوسط.

وقبل التعيين الجديد، عمل إيمانويل في توجيه عمليات تاليس في الهند بصفته النائب الإقليمي للرئيس في الهند. وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس المبيعات والتسويق للإلكترونيات البصرية وإلكترونيات الصواريخ لدى تاليس، كما تقلد عدة مناصب رئيسية في أقسام المبيعات والتسويق في فرنسا وخارجها.

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