«سيمرايز» تفتتح أحدث مختبراتها في دبي لحلول مكسبات الطعم بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «سيمرايز أيه جي» أكثر مختبراتها تطوراً للتطوير والتطبيق والاختبارات الحسية في مدينة دبي، حيث تهدف الشركة من خلال هذا المقر إلى تقديم وتصميم أفضل حلول مكسبات الطعم للعلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين.

وأعلنت الشركة انتقالها مؤخراً إلى مبنى برج الذهب الواقع في مركز دبي للسلع المتعددة، سعياً منها لتلبية متطلبات شركائها واستيعاب فريق عملها المتنامي.

وتعمل سيمرايز في الشرق الأوسط منذ عدة عقود، وكانت افتتحت مكتبها الإقليمي الأول في دبي في 2005. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة نمواً كبيراً بشكل سنوي مع شركائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمتد المركز الإقليمي الجديد على مساحة 10500 قدم مربع، حيث يشغل كامل الطابق 36 من برج الذهب، وصممت مساحة العمل بشكل معاصر وبما يتماشى مع متطلبات الاستدامة الأربعة التي تتبناها الشركة؛ البصمة والابتكار وتوفير المصادر والرعاية.

كما تعمل الشركة من أجل الوصول إلى وضع «متعادل الأثر الكربوني»، لدعم الهدف العالمي لسيمرايز والمتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول العام 2025، والوصول إلى عمليات صديقة للمناخ بحلول العام 2030 فصاعداً.

وستساعد مختبرات التطبيق والمختبرات الحسية فريق العمل، بداية من إدارات التسويق والحسية وآراء المستهلكين ووصولاً إلى الأقسام التقنية والتجارية والمواصفات، للاستمرار في تحقيق الإنجازات في مجال تقييم النكهات والتغذية.

وتضم حجرات الاختبار الحسية، التي يتم فيها تذوق وتقييم ووصف النكهات قيد التطوير من قبل أعضاء فريق سيمرايز، أحدث المعدات والبرامج التي تساعد في تصميم وتقديم الحلول، والتي تلبي توقعات العملاء.

وقال ديرك بينفيتس، رئيس الشركة – قطاع النكهات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: سيساعد افتتاح مركزنا الإقليمي الفرعي الجديد في إطلاق المرحلة التالية من خطة تنمية أعمالنا، فضلاً عن دوره في تعزيز تواجدنا القوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتيح لنا هذا الاستثمار في المقر والموارد البشرية والمرافق الحديثة التابعة لهما في مجال الابتكار والتطوير والتطبيق تحديد ومعرفة اتجاهات الصناعة سريعة التغير، فضلاً عن تقديم ابتكارات جديدة لعملائنا في القطاعات الاستراتيجية والفئات التي تشكل مستقبل الغذاء: مثل المشروبات الوظيفية والبروتين النباتي.

وقال بول أشتون، المدير التنفيذي - العقارات، مركز دبي للسلع المتعددة: نرحب بشركة سيمرايز أيه جي، وهي من الموردين العالميين البارزين لمكسبات الطعم والأغذية في منشآتها الحديثة في جولد تور.

وبينما تشرع الشركة بالمرحلة التالية من النمو، فإننا سعداء بأن سيمرايز اختارت مواصلة علاقتها مع مركز دبي للسلع المتعددة من خلال إنشاء مقر لها لمنطقة الشرق الأوسط في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وقد نجح مركز دبي للسلع المتعددة في تكريس مكانة منطقة أبراج بحيرات جميرا كمنطقة أعمال ديناميكية ذات مساحات مكتبية استثنائية وبيئة ملائمة للأعمال لتصبح الموقع المفضل للشركات العالمية التي تتطلع إلى النمو.

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