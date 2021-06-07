«أرامكو» تفوض بنوكاً لطرح أول صكوك دولارية

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن شركة أرامكو السعودية عينت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار، وذلك في إطار سعيها لجمع سيولة.

وأوضحت الوثيقة أن البنوك سترتب اتصالات بمستثمري الدخل الثابت بداية من اليوم ويعقب ذلك إصدار صكوك على ثلاث شرائح لآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات، وذلك وفقاً لظروف السوق.

ومديرو دفاتر الاكتتاب النشطون في الإصدار هم شركة الإنماء للاستثمار والراجحي المالية وبي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال والرياض المالية وسي.ام.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءاً من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

وتسعى أرامكو لجمع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار حسبما قال مصدر مطلع لرويترز الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن الشركة اختارت إصدار صكوك نظراً للطلب الكبير على هذه الأداة نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية في الخليج العام الجاري.

وكان متوقعاً على نطاق واسع أن تصدر أرامكو سندات بشكل منتظم عقب إصدارها الأول الذي كان بحجم 12 مليار دولار في 2019، والذي أعقبه إصدار على خمس شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي، والذي استخدم أيضاً في تمويل التوزيعات النقدية.

وذكرت نشرة الاكتتاب التي اطلعت عليها رويترز، أن حصيلة الصكوك سوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، ولكن محللين ومصادر قالوا إن جزءاً على الأقل من الحصيلة سيُستخدم في تمويل توزيعات أرامكو.

ومديرو الدفاتر الخاملون في الصفقة هم بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والجزيرة كابيتال والاستثمار كابيتال والعربي للاستثمار وبي.أو.سي إنترناشونال وكريدي أجريكول وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي وميزوهو والوطني للاستثمار والسعودي الفرنسي كابيتال وسوسيتيه جنرال.

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