25 % انكماشاً في عجز الميزان التجاري لمصر

المصدر: القاهرة- رويترز

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء: إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2% على أساس سنوي إلى 2.69 مليار دولار في مارس، كان العجز التجاري سجل 3.59 مليارات دولار في مارس 2020.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 43.5% عنها قبل عام إلى 3.41 مليارات دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2%، والملابس الجاهزة 49.3%.

وارتفعت قيمة الواردات 2.2% إلى 5.97 مليارات دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية 92.5%، وسيارات الركوب 73.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز