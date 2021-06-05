7.5 مليارات دولار تكلفة إنشاء مجمع بتروكيماويات في مصر

المصدر: القاهرة- وام

وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حجر أساس اليوم، لأول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7,5 مليارات دولار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع، مليون طن سنوياً، وذلك في إطار خطة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن، وغيرها من المواد، ما يسهم في تقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات. ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع، في النصف الأول من عام 2024.

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