تعاون سعودي روسي لبناء مفاعلات للطاقة النووية

المصدر: وكالات

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية تسعى لبناء مفاعلات للطاقة النووية وتصميمها في المملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن التعاون مع روسيا يتعزز ليس فقط في قطاع النفط وإنما في عدة مجالات أخرى، بما في ذلك الطاقة النووية، وذلك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وعقد وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسي اجتماعا مغلقا لبحث أسواق النفط وإجراءات جديدة لدعم الأسواق العالمية.

يذكر أن السعودية وروسيا أطلاقا صندوقا للاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار.

ويعد البلدان من أكبر منتجي النفط في العالم حيث يبلغ متوسط إنتاج روسيا 10.5 مليون برميل يوميا فيما يبلغ متوسط إنتاج السعودية 8 ملايين برميل يوميا، وهناك تعاون وثيق بينهما لدعم أسعار النفط

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