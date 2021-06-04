المركزي اللبناني يتيح 800 دولار شهرياً لعملاء البنوك

المصدر: بيروت - رويترز

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهرياً إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج منذ تفجر الأزمة المالية أواخر 2019. وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، ولكن بسعر 3900 ليرة للدولار.

لا يزيد ذلك السعر على نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء - التي سجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار اليوم - ولكنها الطريقة الوحيدة أمام لبنانيين كثر للوصول إلى مدخراتهم.

وحينما صدر تعميم العام الماضي كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. ويتكبد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 3900 ليرة خسارة بنحو 70% وثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.

يمنح قرار اليوم المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى يومين في القطاع المالي.

وقال البنك المركزي في بيان إن من المقرر أن يصدر لاحقاً تعميم سيحدد تفاصيل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو وسيطبق على قيمة الحسابات كما في نهاية مارس 2021.

كان البنك المركزي أصدر بياناً يوم الأربعاء أنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، من دون إسهاب.

ولكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.

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