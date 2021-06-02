«ماجد الفطيم» تفتتح أول مركز لتحضير طلبات «كارفور» عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات في السعودية

المصدر: جدة- البيان

افتتحت «ماجد الفطيم»، أول مركز آلي لتحضير الطلبات عبر الإنترنت مدعوم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة، وذلك في فرع كارفور جدة السليمانية، وبالتعاون مع شركة Takeoff الأمريكية، التي تقدم حلولاً تقنية متقدمة، لتطوير تجارة التجزئة الإلكترونية. ويأتي افتتاح المركز، في إطار التزام ماجد الفطيم بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي إطار مساهمتها للارتقاء بقطاع التجزئة في المملكة، ودعم التحول الرقمي، وبناء البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني.

وتم افتتاح المركز، بحضور أمين محافظة جدة، الدكتور صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الاتصالات للخدمات البريدية اللوجستية، المهندس خالد البكري، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

ويعمل المركز على أتمتة مهمة إدارة الطلبات، وتقليص الوقت المطلوب لمعالجتها إلى النصف، وسيشغل مساحة قدرها 3000 متر مربع، ويتكون فريق عمله من 100 موظف، من بينهم خمس موظفات سعوديات، تتمثل مهمتهم بالإشراف على إدارة العمليات الآلية. وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 2000 طلب يومياً، ويتم نقلها بواسطة 100 شاحنة مبردة. ويُعتبر هذا المركز، الأول من بين مركزين لتحضير الطلبات، تتبنى هذه التقنيات الآلية المتقدمة، حيث من المزمع افتتاح المركز الثاني في العاصمة الرياض، خلال العام المقبل.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: افتتاح هذا المركز، يجسد أحدث جهود «ماجد الفطيم» لتبني أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والروبوتات على مستوى العالم، لدعم جهود المملكة في هذا الإطار. وبالتعاون مع Takeoff، ستسهم التكنولوجيا الآلية والروبوتات، في مساعدتنا على تحضير طلبات العملاء بشكلٍ أسرع، وفي الوقت نفسه، الحد من الأخطاء البشرية، والاستفادة من مهارات زملائنا في خدمة عملائنا بشكلٍ أفضل. وسنستمر، كما هو الحال دائماً، في التركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا، من خلال كل تجربة.

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: تسهم الأتمتة في دفع صناعة التجزئة إلى الأمام. وتلتزم كارفور باعتماد التقنيات الأكثر ابتكاراً، لتعزيز كفاءتها التشغيلية. وهذا المركز، هو الأول من بين مركزين اثنين، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على سعينا لتطوير عملياتنا بشكلٍ مستمر، لتقديم خدمة أفضل لعملائنا.

وسجلت كارفور السعودية، في أعقاب انتشار جائحة كوفيد 19، ارتفاعاً بنسبة 285 % في الطلبات عبر الإنترنت في 2020، ما أدى إلى قيامها بتسريع خطط النمو للبيع عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، قامت «ماجد الفطيم»، بافتتاح أكبر مركز آلي لتلبية الطلبات عبر الإنترنت في العاصمة الرياض، في غضون 6 أسابيع، كما قامت بتزويد 9 من فروعها بالإمكانات اللازمة لتحضير الطلبات عبر الإنترنت.

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