«إنتاكت فايننشال» تستحوذ على «آر إس إيه للتأمين» بقيمة 7.2 مليارات جنيه إسترليني

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّدت شركة «آر إس إيه الشرق الأوسط» للتأمين في بيان لها أن شركة إنتاكت فايننشال كورب الكندية المتخصصة في التأمين على الممتلكات وضد الحوادث، استحوذت بنجاح على جميع الأسهم المُستهدفة في «مجموعة آر إس إيه للتأمين» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيساً لها، وذلك بقيمة 7.2 مليارات جنيه إسترليني وضمن تحالف يضم «إنتاكت فايننشال كورب» و«تريغ إيه/إس» عبر شراء كل الأسهم في «مجموعة آر إس إيه للتأمين»، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الاستحواذ لن يغير هيكل المساهمة في المشروع المشترك «آر إس إيه الشرق الأوسط».

وقال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لـ«آر إس إيه الشرق الأوسط» في تصريحات لـ«البيان» إن هذا الاستحواذ لن ينتج عنه «أي تغييرات» في عمليات «آر إس إيه الشرق الأوسط» أو في سير أعمالها في الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه وفي ظل الممارسات التجارية العادية، فإن «آر إس إيه قد تُقدم على تغيير أسعارها من وقت إلى آخر، وذلك وفقاً للتوجهات السائدة في السوق، والتي يمكن أن تتجه صعوداً أو نزولاً»، مضيفاً إنها «مسألة تندرج في إطار العمليات التجارية العادية ولا علاقة لها بعملية الاستحواذ. ومن هذا المنطلق، فإن آر إس إيه، لا تتوقع أي تغييرات في عملياتها الداخلية».

وأضاف: نتطلع إلى العمل معاً والاستفادة من خبراتها العالمية من أجل مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزناه مؤخراً. ونحن حريصون على تطوير مقترحات أفضل لعملائنا وشركائنا.

وتابع «إن نقاط القوة التي تتمتع بها»إنتاكت«، ستمنحنا فرصة رائعة لتحسين وتسريع خططنا المتمثلة في أهدافنا المشتركة الرامية إلى تعزيز أنشطتنا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. إننا نتطلع بالفعل إلى مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم جنباً إلى جنب مع»إنتاكت«.

وأشار رويغ إلى أن»آر إس إيه«لا تتوقع حدوث تغييرات هيكلية أو وظيفية على المستوى الإقليمي. وعلى الصعيد العالمي، تم تأكيد المناصب الرئيسية، حيث سيواصل سكوت إيجان، منصبه كالرئيس التنفيذي للشركات البريطانية والعالمية التابعة لـ»آر إس إيه«بعد اكتمال عملية الاستحواذ.

وأضاف: هذا الإنجاز حافز قوي إضافي بالنسبة لـ»آر إس إيه«كمؤسس فاعل على مدار 300 عام في قطاع التأمين على المستوى العالمي، إضافة إلى 70 عاماً من عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، وهي أيضاً في كامل جهوزيتها للانضمام إلى عائلة»إنتاكت«العالمية.

وخصصت»آر إس إيه«على مدار السنوات الأربع الماضية استثمارات ضخمة، وذلك من أجل تجديد أهدافها وتعزيز قيمها، إضافة إلى دعامتها التكنولوجية. وتعتبر»إنتاكت" أكبر شركة تأمين على الممتلكات وضد الحوادث في كندا، إضافة إلى كونها شركة تأمين متخصصة بارزة في أمريكا الشمالية.

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