«إيني» و«بي.بي» تجريان محادثات مع الجزائر حول أصولهما النفطية

المصدر: لندن - رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن بي.بي وإيني تجريان محادثات حول مستقبل أصولهما بقطاع النفط والغاز في الجزائر، حيث تكثف المجموعتان جهودهما لإعادة تركيز أعمالهما لمعالجة تراجع الهوامش وتزايد الديون وضغوط المناخ.

وتعمل أكبر شركتين للطاقة في أوروبا على تقليص محافظ النفط والغاز لديهما للاحتفاظ فقط بالأصول التي من المرجح أن تكون مربحة وإعادة توزيع رأس المال للانتقال إلى الطاقة النظيفة مع تصاعد حالة عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الشركتان أنهما في محادثات لتكوين مشروع مشترك لإدارة عملياتهما المشتركة في أنجولا.

وقالت المصادر، إن بي.بي وإيني في مرحلة مبكرة من محادثات تهدف لاستحواذ المجموعة الإيطالية على أصول بي.بي في الجزائر.

وقال أحد المصادر إن الجانبين يدرسان بيعاً مباشراً وأيضاً خياراً لأن تحصل شركة بي.بي على حصص في أصول لإيني حول العالم، ربما يكون من بينها مشروعها الرائد لتطوير الغاز الطبيعي المسال في موزامبيق.

وقالت المصادر إنهما تدرسان أيضاً فكرة إنشاء مشروع مشترك في الجزائر على غرار النموذج الأنجولي.

ومن شأن الاتفاق أن يساعد بي.بي في التخلص من أصولها في البلد الواقع في شمال أفريقيا بعد فشلها منذ عام 2019 في بيع حصتها البالغة 45.89 % في مصنع عين أميناس للغاز الطبيعي. وتملك بي.بي أيضاً حصة 33 % في مصنع عين صلاح للغاز.

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