اعتماد نظام لتطوير العمليات في محطة عدن للحاويات

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت شركة عدن لتطوير الموانئ نظام تشغيل محطات الحاويات «زودياك» في محطة الحاويات في عدن باليمن، لتضع هذه التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المحطة عبر تطبيقاتها المتكاملة. ولكونها من أوائل عملاء برمجيات «زودياك» منذ عام 2012، اختارت شركة عدن لتطوير الموانئ الاستمرار في الاستعانة بحلول برمجيات «زودياك» في ترقية منظومتها من نسخة (Zodiac 5.0) إلى نسخة (Zodiac 7.1) التي تعد أحد أكثر أنظمة إدارة الموانئ ومحطات الحاويات تقدماً وسهولة في الاستخدام في أسواق اليوم، ما يعني أن تعزيز عمليات المحطة سيضمن الانتقال السلس حتى أثناء جائحة «كوفيد 19»، إذ تواصل «زودياك» تزويد عملائها الدعم الكامل للوصول إلى سلاسل التوريد العالمية بكفاءة وقدرة عالية.

وقال الدكتور محمد أمزربة، رئيس مجلس إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ: ستعمل حلول «زودياك» المتقدمة لتشغيل محطات الحاويات على جعل عمليات التجارة أكثر ذكاءً، لتقدم عصراً جديداً في مجال عمليات المحطات في اليمن مع الانتقال من النظام التشغيلي السابق إلى معدلات إنتاجية عالية - وفي الوقت نفسه - إلى إدارة محطة الحاويات بشكل أكثر كفاءة. وإننا على ثقة بأن التكنولوجيا المتقدمة ستجد لها الكثير من المعجبين في مناطق العالم المختلفة.

وتقع محطة عدن للحاويات، وهي أكبر محطة حاويات في اليمن بسعة تبلغ أكثر من مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بالقرب من أحد أكثر ممرات الشحن نشاطاً في العالم. وتُستخدم برمجيات زودياك في محطة عدن للحاويات منذ عدة سنوات، ما يجعلها محركاً رئيساً للتجارة العالمية في اليمن ومُمكناً لعمليات الموانئ ومحطات الحاويات بكفاءة وسلاسة.

وتُستخدم برمجيات زودياك في تشغيل محطة عدن للحاويات منذ عام 2012، وحققت تحسينات ومكاسب ملموسة في الأداء والإنتاجية واستخدام المعدات وغيرها من النواحي التشغيلية. وشهد عام 2020، الذي كان مُفعماً بالتحديات الكبرى في مجال الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، انتقال محطة عدن للحاويات إلى تطبيق برمجيات زودياك لدعم المرافق المتقدمة. وبحلول عام 2023، سيكون قد تم تعميم برمجيات زودياك في 40 محطة حاويات أخرى بالإضافة إلى محطات الحاويات التي تُدار بالفعل باستخدام تلك البرمجيات والبالغ عددها 34 محطة، وهو ما يمثل نحو 10% من الإجمالي العالمي لحجم مناولة الحاويات النمطية قياس 20 قدماً.

وقال الدكتور محمد رحمة، رئيس برمجيات زودياك: باستخدام التطورات التكنولوجية المتقدمة مثل جمع البيانات في الوقت الحقيقي والرقمنة والذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، تقوم برمجيات زودياك بإنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة لإدارة الموانئ وموظفي العمليات بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد».

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