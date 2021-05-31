ماجد الفطيم تمنح «أيكوم» عقد الخدمات الاستشارية لمشروع «مول السعودية» بالرياض

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، منح عقد مدته 4 سنوات لشركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية لمشروع تطوير «مول السعودية» المزمع تشييده ضمن المخطط الرئيسي لمشروع تطوير «شمال الرياض».

وينطلق مشروع «مول السعودية» في الربع الأخير من العام الجاري، ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة باعتباره أحد المكونات الأساسية ضمن المخطط الرئيسي لشركة «ماجد الفطيم» لمشروع «شمال الرياض» متعدد الاستخدامات، حيث يقع «مول السعودية» في المنطقة الأسرع نموًا في العاصمة، ويوفر بوابة لا مثيل لها للعلامات التجارية والشركاء الذين يسعون للوصول إلى فئة الشباب الذين يبدون اهتمامًا واسعًا بمتاجر التسوق ومواقع الترفيه والأطعمة والمشروبات الأفضل في فئتها.

وبموجب العقد، ستقدم شركة (أيكوم) استشارات التصميم للعقود المسبقة والعقود اللاحقة الخاصة بأعمال تشييد «مول السعودية» الذي من المتوقع أن يحتضن أكثر من 600 متجر للتسوق على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع. ويهدف المشروع إلى تقديم وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، حيث يحتضن أكبر منحدر للتزلج وحديقة ثلجية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فنادق فاخرة وشقق فندقية تقدم نحو 2000 مفتاح فندقي على مساحة 214 ألف متر مربع من المساحة المشيدة.

وسيضم «مول السعودية» العديد من خيارات التسوق والترفيه من بينها هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة «ڤوكس سينما»، بما في ذلك أكبر شاشة «آيماكس» في العالم، ومنطقة الترفيه العائلي الشهيرة «ماجيك بلانيت». وبلغت نسبة حجوزات تأجير مساحات التجزئة الرئيسية حتى اليوم نحو 50% لكل من العقود الصادرة والموقعة بما فيها «سكي السعودية».

وباعتباره وجهة الترفيه والتسوق الرئيسية في مشروع تطوير «شمال الرياض» الذي تبلغ تكلفته 16 مليار ريال سعودي، فإن «مول السعودية» سيعزز التزام «ماجد الفطيم» طويل الأمد تجاه السوق السعودية ومساهمتها في إنجاز رؤية المملكة 2030، حيث يتجسد هذا الالتزام في شكل استحداث نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل التشييد، ونحو 16 ألف وظيفة مباشرة خلال عمليات التطوير متعددة المراحل.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: اختيار شركة «أيكوم» خطوة مهمة لمشروع تطوير «شمال الرياض» ونقطة انطلاق مشروع تطوير «مول السعودية». و«ماجد الفطيم» ملتزمة بالاستثمار في سوق المملكة، وتسهم بشكل أساسي وفاعل في إنجاز رؤية المملكة 2030. ونتطلع إلى وضع حجر الأساس لهذا المشروع الطموح في الربع الأخير من هذا العام الجاري، حيث تمثل هذه الخطوة انطلاق مرحلة جديدة للارتقاء بمكانة الرياض إلى قائمة أفضل 10 مدن على مستوى العالم وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر مستقبلاً. ويمثل «مول السعودية» الجيل التالي من مراكز التسوق المتكاملة، حيث يستند إلى أحدث الاتجاهات العالمية المعاصرة في أعمال التصميم.

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