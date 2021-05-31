64% ارتفاع الصادرات السعودية في مارس

المصدر: الرياض - د ب أ

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 64%، حيث بلغت قيمتُها 74.7 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.6% في شهر مارس 2020 إلى 70% في شهر مارس 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي بمقدار 8.9 مليارات ريال وبنسبة 13.6% بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم.

وشهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 42.9% بالمقارنة مع شهر مارس 2020، حيث سجَّلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال.

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