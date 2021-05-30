السعودية.. طرح مشروع جسر الملك سلمان قريبا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده، أنه يتم حاليا العمل مع المركز الوطني للتخصيص، لطرح مشروعين، هما مشروع «جسر الملك سلمان»، و«شبكة الحافلات». وفقا لصحيفة عكاظ.

ويعتبر جسر الملك سلمان المعلق أول جسر على شرم أبحر، ويصل بين الجزءين الشمالي والجنوبي لشرم أبحر، ويستوعب أكثر من 100 ألف مركبة يوميا.

ويبدأ الجسر من امتداد طريق الملك سلمان إلى «درة العروس»، كما يعد الحافز الأساسي لتطوير أبحر الشمالية وباقي الأحياء شمال شرم أبحر وحتى «درة العروس».

ويوفر المشروع أكثر من 100 ألف وظيفة في شمال أبحر، وتتفرع من الجسر -وفقا لرئيس شركة مترو جدة- عدة جسور، وهو من أعرض الجسور في العالم، ويحتوي على 4 مسارات للمركبات في كل اتجاه وخط المترو، إضافة لطريق مشاة.

وأوضح الدكتور عبده أن أولى مراحل التنفيذ هي شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، تليها شبكة القطارات، وفقا للموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة النقل العام.

ويتوقع أن تغطي شبكة الحافلات على المدى الطويل كامل محافظة جدة على مراحل تساهم في توزيع التكاليف الرأسمالية على مدى سنوات، وسيتم تنفيذ البنية التحتية المناسبة للحافلات بشكل يتكامل مع الخطة المستقبلية لتطوير شبكة نقل عام شاملة، تماشياً مع «رؤية 2030» والأهداف الاستراتيجية لتنفيذ مشاريع النقل العام في مدن المملكة، التي ستساهم في خدمة أعداد كبيرة من السكان عن طريق منظومة نقل عام آمنة وسريعة وموثوقة، بتكلفة معقولة، في بيئة نظيفة، ويرتبط تطوير مشروع النقل العام بمحافظة جدة بالعديد من البرامج والمؤشرات في «رؤية 2030».

وتتضمن استراتيجية النقل العام على المدى الطويل لمحافظة جدة توزيع المخطط العام لمنظومة النقل العام في المدينة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تطوير شبكة الحافلات، والمرحلة الثانية تطوير شبكة القطارات.

وتغطي المرحلة الأولى مدينة جدة بالكامل، وتربط جميع الأحياء بالمواقع الأساسية بالمدينة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، محطة قطار الحرمين، منطقة وسط البلد، جدة التاريخية، ومناطق أخرى.

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