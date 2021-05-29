حقيقة زيادة الرسوم الجمركية في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصرية حقيقة زيادة الرسوم الجمركية، نافياً صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقدام الحكومة على هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة المالية المصرية التي أكدت أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة.

وذكرت أنه جارٍ تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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