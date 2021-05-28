بعد أزمة إيفر غيفن.. تعطُّل سفينة جديدة في قناة السويس

المصدر: رويترز

أعلنت مصادر في قناة السويس أن سفينة حاويات تعطلت في القناة، اليوم، لكن جرى قطرها لإجراء الإصلاحات دون أي تأثير في الملاحة.

وأوضحت المصادر أن السفينة ميرسك إميرالد تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية خلال مرورها جنوباً.

وذكرت شركة ليث للتوكيلات الملاحية أن الملاحة بالقناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

كان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد، أمس، أن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات إيفر غيفن التي عطلت الملاحة في القناة خلال مارس الماضي "لم تصل إلى شيء" حتى الآن.

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