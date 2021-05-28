بنك عمان العربي يطلق سندات بربع مليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن بنك عمان العربي بصدد جمع 250 مليون دولار في أول مغامرة له في أسواق الدين الدولية من خلال إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول.

وبينت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي رتبت العملية أن البنك أصدر السندات بعائد 7.625% بعد سعر استرشادي أولي في النطاق المنخفض البالغ 8% للسندات الإضافية من المستوى الأول بعدما حصل على طلبات شراء بأكثر من 1.1 مليار دولار.

وتحمل سندات المستوى الأول الإضافية أعلى قدر من أخطار إصدارات ديون البنوك. وهي دائمة في طبيعتها ولكن بوسع المصدرين استرجاعها بعد فترة محددة. ولن يتسنى استرداد سندات بنك عمان العربي قبل خمس سنوات.

والصفقة هي الأحدث في سلسلة إصدارات سندات إضافية من المستوى الأول في منطقة الخليج الغنية بالنفط هذا العام، مع استغلال البنوك تدني أسعار الفائدة لتعزيز رأس مالها من المستوى الأول بعد أن تعرضت اقتصادات المنطقة لصدمة مزدوجة من جائحة كوفيد 19 والانخفاض التاريخي في أسعار النفط العام الماضي.

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