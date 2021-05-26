السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

المصدر: دبي - وكالات

قررت منظمة السياحة العالمية، اختيار الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها خارج مدريد مخصص لمنطقة الشرق الأوسط. وافتتح المكتب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

ومهمة المكتب هي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في المنطقة، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية. كما أطلقت المنظمة برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، أعلنت السعودية تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً، بالتعاون مع البنك الدولي. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر تفويض وزير السياحة السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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