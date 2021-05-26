حقيقة انتشار أسماك فاسدة في الأسواق المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق المصرية.

وأكد المركز، عبر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك"، عدم صحة مثل هذه الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، بعد تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأسماك المتداولة في الأسواق صالحة وآمنة.

ونوَّه باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بكثافة على الأسواق كافة، وأماكن عرض وبيع الأسماك في مختلف المحافظات المصرية، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

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