سوق إعادة بيع السلع الفاخرة ينمو 4 مرات أسرع من «التقليدية»

المصدر: دبي - البيان

شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في معدلات الإقبال على السلع الفاخرة المستعملة، خصوصاً من خلال منصات الإنترنت، حيث أدى الوباء إلى انخفاض تجربة التسوق المعتادة. واستفادت المنصات عبر الإنترنت من زيادة الطلب، من جيل الألفية الجديد، الحريص على شراء سلع راقية بأسعار معقولة.

وغالباً يفضل المستهلكون من منطقة الشرق الأوسط التسوق التقليدي للحصول على سلع جديدة، ومع ذلك فقد تغير هذا النمط من التسوق بسبب وجود المستهلكين الأصغر سناً والأكثر وعياً بالبيئة، وبدأوا يبحثون عن سلع راقية وفاخرة لكن بأسعار معقولة وفي حالة ممتازة.

وينمو سوق إعادة بيع السلع الفاخرة بمعدل أسرع 4 مرات من سوق السلع الفاخرة التقليدية، مدفوعاً برغبة المستهلكين، وهو ما دفع بارتفاع متوسط نمو المبيعات في «لاكتشيري بروميس»، أكثر من 35٪ شهرياً وخلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة «بين آند كومباني»، بلغت قيمة سوق مبيعات السلع الفاخرة في دبي نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) العام الماضي، لتحتل المرتبة العشرين في القائمة العالمية لمبيعات السلع الفاخرة على الصعيد العالمي. وتقدر قيمة سوق السلع الفاخرة الشخصية بنحو 374 مليار دولار بحلول 2025.

وتم إطلاق «لاكتشيري بروميس» في العام 2017، ولها مكاتب في دبي ولندن. وافتتحت الشركة بنجاح متجراً في منطقة مايفير في لندن، وتعمل على تنمية أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تخدم أكثر من 120 ألف عميل في بيئة متنامية، وتحظى المنصة بشعبية كبيرة نظراً لموثوقيتها وبراعتها في جذب منتجات عالية الجودة.

وقالت صابرينا صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاكشيري بروميس، وهي منصة تجارة للسلع والاكسسوارات الأكثر تميزاً في العالم: زادت إيراداتنا 5 أضعاف هذا العام بسبب تسوق المزيد من العملاء عبر الإنترنت خلال عمليات الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

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